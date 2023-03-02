الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 2-3-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الحدود السعرية التي تراجعت لها منذ عدة أيام، وسجل سعر الفراخ البيضاء 69 جنيهًا في البورصة، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما استقر سعر كرتونة البيض عند 98 جنيهًا للبيض الأبيض في المزرعة، وسط توقعات من القائمين على صناعة الدواجن باستمرار تراجعها خلال الفترة المقبلة.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 2-3-2023.

سعر الفراخ اليوم 

سجلت سعر الفراخ البيضاء : 69 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية .

بلغ سعر الكيلو من الدواجن  الساسو: 105جنيهات. 

سجلت الدواجن الأمهات البيضاء:  65 جنيهًا للكيلو. 

بلغ سعر الدواجن البلدي 99 جنيهًا للكيلو، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

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وأرجع رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة سامح السيد في تصريحات تليفزيونية انخفاض أسعار الدواجن إلى أن أجهزة الدولة استطاعت التصدي للمتلاعبين بالأسعار في الأسواق، مضيفًا حدث ما توقعناه بانخفاض أسعار الدواجن في فبراير المنصرم بعد زيادة المعروض المحلي من الدواجن .

وعن رأيه في الدواجن البرازيلية المجمدة التي تم تداولها في السوق المصري في الفترة الماضية، قال إن الدولة أعطت فرصة لمنتجي الدواجن لخفض الأسعار قبل ما يتم استيراد الدواجن من الخارج حفاظًا على الإنتاج والسوق المحلي، ولكن بعض المنتجين قاموا باستغلال تلك الأزمة وتلاعبوا بالأسعار، وهذا أمر غير مقبول بالمرة.

أسعار الكتاكيت اليوم 

  • سعر كتكوت أبيض تراوح بين 20 و 21 جنيهًا.
  • كتكوت  ساسو تراوح بين  15 و16جنيهًا.
  • كتكوت بلدي هجين:  ٧ جنيهات.
  • كتكوت جيل تاني ألوان:  ١١جنيهًا.
  • كتكوت ساسو شفر : ١٥.٥ جنيه.
  • كتكوت فيومي وروزي:   ٩.٥ جنيه.
  • كتكوت بط فرنساوي: ٢٠ جنيهًا.
  • كتكوت بط مولار:  ٣١ جنيهًا.
  • كتكوت بط مسكوفي ار : ٣٢.٥ جنيه.

سعر البيض اليوم 

سعر كرتونة البيض الأحمر من  102 إلى 103 جنيهات، ويصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 97 إلى 98 جنيهات، ويصل للمستهلك بسعر 103 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدي من 102 إلى103 جنيهات، ويصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات.

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أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 في التعاملات الصباحية

الدواجن الفراخ البيضاء كرتونة البيض الدواجن الامهات البيضاء الدواجن البلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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