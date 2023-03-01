مبادرة «رعاية النشء» تعقد أول اجتماعاتها بتنسيقية شباب الأحزاب

عقدت مجموعة «رعاية النشء»، إحدى فعاليات مبادرة «البناء المتعدد» اجتماعًا برئاسة رحاب عبدالغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث ومناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في أولى فعاليات مبادرة «البناء المتعدد»، والتي تتضمن عدة محاور بخلاف رعاية النشء، أبرزها التماسك الأسري، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

واتفق أعضاء محور رعاية النشء على ملفات العمل الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بوثيقة التأمين التعليمية للطفل، إلى جانب طرح مشروعات قوانين تهدف تنمية مهارات النشء.

ومن المقرر تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة مع المتخصصين، لمناقشة كافة جوانب الملف والخروج بتوصيات فاعلة.

ويضم محور رعاية النشء من أعضاء التنسيقية، نور الشيخ، ودينا المقدم، ومحمد طارق، ويوستينا رامي، ودينا طارق، وهدير محمد، وعاصم السماحي.

تنسيقية شباب الأحزاب تدشن أولى فعالياتها مبادرة "البناء المتعدد"

ودشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى فعاليات مبادرة "البناء المتعدد"، بهدف تطوير وتنمية الحياة السياسية، وخلق مناخ اجتماعي ونفسي صحي.

والبناء المتعدد، مبادرة كبرى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب، ضمن استراتيجيتها لعام 2023، والتي تتضمن عدة مسارات أبرزها الصحة النفسية، والتماسك الأسري، والتنمية الاقتصادية، والطفل والنشء، ومسار العائلة المقدسة.

وعقد أعضاء التنسيقية اجتماعات مكثفة لمناقشة كافة محاور المبادرة، لتحديد الأولويات ووضع خطط العمل، وبحث إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد التنسيقية تفاعلًا وحراكًا غير مسبوق على جميع المستويات، ما يعزز مكانتها كمنصة حوار سياسي ومظلة جامعة لكافة التيارات والأحزاب والكوادر المهنية والأكاديمية المهتمة بالشأن العام.