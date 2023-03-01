الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير العدل: تمكين المرأة بمجلس الدولة والنيابة «تطور تاريخى»

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن لدينا تقدمًا في مجال المساواة وعدم التمييز، مؤكدًا أنه كانت هناك ملاحظة دائمة في تقارير حقوق الإنسان عن عدم تمكين المرأة من مناصب القضاء كاملة، وأنها لا تدخل مجلس الدولة أو النيابة العامة.

أضاف خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المرأة الآن في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية العمل القضائي وليس نقلًا من جهات حكومية، مشيرًا إلى أنه توجد إعلانات للنيابة العامة للجنسين وكانت قبل ذلك قاصرة على الذكور فقط، وهذا تطور تاريخي في هذا العهد.

الديانة لم تقف عائقًا أمام تولي رئيس المحكمة الدستورية منصبه

وتابع "كما أن رئيس المحكمة الدستورية في مصر هو المستشار بولس فهمي، ووقت حكم الإخوان أقصي من المحكمة الدستورية مع عدد من الجماعة المحظورة، مؤكدًا أن الديانة لم تقف عائقًا أمام المنصب وذلك لكفاءته، فالمساوة وعدم التمييز لدينا فيها نماذج طيبة نستطيع ذكرها".

وأشار إلى حرية الدين والمعتقد، فلا نجبر أحدًا على اتباع ديانة محددة، مشيرًا إلى أن الكنائس كان يوجد شيء يدعى الخط الهمايوني أي "مرسوم سلطاني"، هو المتحكم في بناء الكنائس، من وقت الحكم العثماني بشروط تعجيزية لا يمكن حلها، ثم جاءت شروط أخرى وضعها أحد اللواءات بالداخلية إلى أن تطور الأمر بالقانون 80 عام 2016 لبناء الكنائس.

المرأة النيابة العامة المحكمة الدستورية وزير العدل الديانة المساواة وعدم التمييز

مواد متعلقة

وزير العدل: حققنا إنجازات كبيرة فى استراتيجية حقوق الإنسان

وزير العدل: مصر ملزمة بتقارير كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان

وزير العدل: الحوار الوطنى يضم جميع الكيانات السياسية الشرعية

وزير العدل: الدولة حققت إنجازات واسعة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان

وزير العدل يُناقش تقرير الحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

«عروس الصعيد تتزين».. «حياة كريمة» تقود التطوير فى المنيا بتكلفة 30 مليار جنيه

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة متعفنة بالتجمع الأول

المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

رمضان 2023.. إثارة وتشويق في البرومو الأول لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي

«رميم» برنامج جديد لمصطفى حسنى على ON فى رمضان 2023

لأول مرة.. نتفليكس تطرح عرضاً مسرحي لسلسلة «Stranger Things»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خلال كلمة نتنياهو.. اشتباكات قوية بين المتظاهرين والشرطة فى إسرائيل (فيديو وصور)

فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبى بتأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى إسرائيل