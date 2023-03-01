13 سلالة دواجن.. تعرف على مشروع الدواجن التكاملى بالفيوم

خصص برنامج الحياة اليوم الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، فقرة لمعرفة آراء مربي الماشية والدواجن في جهود الدولة لدعم المزارعين وصغار الفلاحين بالفيوم.

وقال سامح سيد، مدير مشروع الدواجن التكاملي بالفيوم للحفاظ على سلالة الدواجن الفيومي: "المشروع بدأ منذ 1983 ويستهدف الحفاظ على سلالة الدواجن الفيومي".

أضاف: "لدينا 13 سلالة دواجن في المشروع"، موضحًا أن المشروع قائم على 5 محطات والمحطة الواحدة مساحتها 10 أفدنة وتتكون من 12 عنبرًا.

تابع "الطاقة الإنتاجية للمحطة الواحدة قبل التطوير 36 ألف طائر في الدورة"، مشيرًا إلى أن هيئة تنمية الصعيد تعمل على تطوير المشروع وتم إنشاء محطتين جديدتين، وتم رفع مساحة التربية بنسبة 50% وأصبحت طاقة المحطة 120 ألف طائر في الدورة الواحدة.