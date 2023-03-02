أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 2-3-2023

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، فارتفع الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات مسجلًا 1720 جنيهًا للبيع، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب متأثرة بارتفاع سعر الذهب العالمي الذي ارتفع بنحو 0.85% واستقرت قرب مستوى 1,841.69 دولارا للأوقية، وراتفع عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.61% وسجلت نحو 1,848.20 دولارا للأوقية.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-3-2023.

أسعار الدهب اليوم

الذهب عيار 24 سجل للبيع 1,966جنيه، وللشراء 1,989 جنيه .

الذهب عيار 22 ارتفع وسجل للبيع 1,802جنيه، وللشراء 1,823 جنيه .

ارتفع الدهب عيار 21 ، بنحو 5 جنيهات، وبلغ سعر البيع 1,720 جنيه، وللشراء 1,740 جنيه .

الدهب عيار 18 ارتفع بنحو 4.25 جنيه مسجلًا للبيع 1,474 جنيه، وللشراء 1,491 جنيه .

الذهب عيار 14سجل للبيع 1,147 جنيه، وللشراء 1,160 جنيه .

الذهب عيار 12: بلغ للبيع 983 جنيه، وللشراء 994 جنيهًا.

الأونصة: للبيع 61,134 جنيه، وللشراء 61,845 جنيه.

الجنيه الذهب: سجل للبيع 13,760 جنيه، وللشراء 13,920 جنيه.

الكيلو الذهب: للبيع 1,965,714 جنيه، وللشراء 1,988,571 جنيه.

الجنيه الذهب والسبائك

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرامًا: 43285 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرامات: 21825 جنيهًا.

سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرامات: 10920 جنيهًا.

سبيكة وزن 2.50 جرام من بى تى سي : 5495 جنيهًا.

اونصة 31.10 جرام من بى تى سى: 67305 جنيهات.

جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 15155 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 7580 جنيهًا.