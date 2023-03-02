الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية الخميس 2 مارس 2023 خلال التعاملات الصباحية

أسعار الأسمدة
أسعار الأسمدة

شهدت أسعار الأسمدة ثبات في الأسعار منذ بداية العام الجاري 2023، بعد أن شهدت الأسعار إرتفاع 200 جنيها في الطن للنترات واليوريا، حيث استقرات الأسعار اليوم الخميس 2 مارس في التعاملات الصباحية.

 

وترصد “الدستور” في السطور التالية أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية، والتي جاءت كالتالي:

 أسعار سماد اليويا

شهدت  أسعار سماد اليوريا اليوم الخميس استقرار في الأسعار حيث سجل  9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

 

أسعار سماد النترات 

وشهدت أسعار سماد النترات اليوم  الخميس استقراراً عند 9000 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

 

أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم الخميس 2 ماري 2023

أسعار الفوسفات الناعم 12.5%

شهدت أسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم استقرار عند 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

 

 الفوسفات الخشن 12.5% 

وشهدت أيضا أسعار الفوسفات الخشن 12.5% استقرار اليوم عند 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

 

أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

 كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في وقت سابق أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة الرئيسية، مثل اليوريا والنترات والسوير فوسفات وسلفات البوتاسيوم، ونحن لدينا فائض فى الإنتاج، وحجم الصادرات فى الأسمدة يقترب من ملياري دولار، ومصر تصدر لجميع دول العالم.

 

وفي وقت سابق، كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن ارتفاع صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 42%؛ لتبلغ 3,39 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 2,4 مليار دولار خلال 2021.

 

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

أسعار الفوسفات الناعم 12 5 أسعارسماد اليويا أسعار سماد النترات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الأسمدة الأزوتية اليوم الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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