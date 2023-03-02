الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل في ظل العاصفة الترابية

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن عاصفة ترابية تضرب أغلب أنحاء الجمهورية، وتظهر بشكل ملحوظ على المناطق المكشوفة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وتُقدم "الدستور" نصائح لكيفية تعامل مرضى الجيوب الأنفية في تلك الأجواء.

ويعترض مرضى تحسس الجيوب الأنفية لاحتقان بالأنف في تلك الأجواء المتقلبة، وتعد تلك المرحلة الأسوأ لالتهاب الجيوب الأنفية، والذي قد يستغرق التخلص منه فترة كبيرة بسبب سوء الطقس ليوم واحد.

ولذلك هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها لتفادي ذلك، وبحسب موقع "healthline" يمكن التخلص من الأتربة التي تتسبب في انسداد الجيوب الأنفية، من خلال استخدام البخاخات المخصصة لذلك والذي يوصفها الأطباء لتفادي حدوث إلتهابات شديدة بالجيوب الأنفية.

ويمكن استخدام محلول ملحي الذي يباع بالصيدليات، قد يساعد على تنظيف الجيوب الأنفية من خلال السماح بتصريف المخاط منها، كما يتم غسل الممرات الأنفية بانتظام بمحلول ملحي، فيتم غسل الأنف بوضع الرأس في وضع أفقي، ووضع محلول ملحي فيزيولوجي أو محلول خاص بغسيل الأنف في إحدى فتحتي الأنف، ويخرج من خلال الفتحة الأخرى بعد مروره بالممرات الأنفية.

كما يمكن التعامل بالطرق الغير طبية من خلال وضع قطعة قماش مبللة ودافئة على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم، حيث إن ذلك يمكنه التخفيف من الوجع. 

وضرورة تناول شرب الكثير من السوائل التي تساعد على تخفيف المخاط بالأنف؛ بسبب تحسس الجيوب الأنفية.

وأعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الأكثر شيوعاً هي:

-انسداد الأنف بشكل كامل.

-خروج الصوت من الأنف.

-ابتلاع إفرازات الأنف باستمرار.

-الشعور بثقل تحت تجويف العين.

-السمع بشكل سيئ.

-الشعور بثقل كبير في الرأس خصوصاً عند إمالته إلى الأمام.

-الإصابة بالحمى ونوبات التعب والصداع.

ارتفاع درجات الحرارة العاصفة الرملية الأتربة إصابة الجيوب الأنفية انسداد الجيوب الأنفية الصيدليات شرب الكثير من السوائل انسداد الأنف بشكل كامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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