برلمانى: التجربة المصرية للنهوض بسيناء ودحر الإرهاب «معجزة حقيقية»

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن التجربة التنموية المصرية الشاملة في سيناء ستدرس حتمًا في كبريات المعاهد والجامعات العالمية والإقليمية لأنها نجاح باهر بمختلف المقاييس وحققت معجزة حقيقية، بالسير في مسارين وهما تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الإرهاب وسحقه.

ولفت محسن، في تصريح له اليوم، إلى أن مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي نجحت في الانتقال من ملحمة العبور عام 1973 إلى ملحمة الحرب على الإرهاب، منوهًا بتفقد الرئيس السيسي، المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بما يؤكد البدء في أكبر عملية تنموية شاملة لصالح أهل سيناء وملايين المصريين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر في عهد الرئيس السيسي خاضت معركتين هما الأخطر في تاريخها الحديث، ونجحت فيهما تمامًا، الأولى تتعلق بسيناء وتنميتها، والثانية حرب شرسة في مواجهة الإرهاب.

واختتم بالإشادة بخطة ورؤية تنمية وتعمير سيناء التي تنتهجها القيادة السياسية، والتي تستهدف خلق حياة جديدة للمواطن السيناوي فى سيناء، تتوفر فيها كافة مقومات الحياة الكريمة، قائلًا إن هذه البقعة المقدسة من أرض مصر تشهد عهدًا جديدًا تحت حكم الرئيس السيسي، ويؤهلها وبمقوماتها للانطلاق لعشرات السنين القادمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أن الإرهاب كان يعوق حياة الناس وليس التنمية فقط، متابعًا: "بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا والإرهاب اللى كان موجود وكان يعوق حياة الناس، لأن لو مفيش أمان، الناس مش هتعرف تعيش حتى لو عايشة، والحمد لله اللى تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء".

كما أعلن الرئيس السيسي، عن أن تكلفة تنمية سيناء خلال السنوات الماضية 40 - 50 مليار دولار، معلقًا: "حبيت أقولكم اللى إنتوا عملتوه السنين اللى فاتت كان ممكن ميتعملش ويتأجل.. الرقم اللى اتكلف في سيناء من 40 إلى 50 مليار دولار، لو بيتعمل دلوقتى هيتكلف ضعف الرقم ده، والوقت اللى محتاجينه للتنفيذ هيتضاعف".