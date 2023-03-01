التجمع: قرارات العفو تؤكد مصداقية الدولة نحو تحسين المناخ السياسى والحقوقى

ثمّن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قرار الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، قائلًا: قرارات العفو الرئاسي تبعث بالعديد من الرسائل أمام العالم بمدى مصداقية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية من أجل إصلاح الملف الحقوقي وتحسين المناخ السياسي العام.

ولفت مغاوري، إلى أن قرارات العفو تأتي نتاجًا لجهد كبير بذلته لجنة العفو في المراجعة الدقيقة والتأني في كافة القوائم التي جاءت إليها، مشددًا على ضرورة المراجعة لكل اسم حتى يظل عمل هذه اللجنة مثمرًا وضمان عدم خروج أي شخص من محبسه بأي تهمة تتعلق بالإرهاب أو العنف أو التحريض أو أي قضية جنائية.

وأكد أن القيادة السياسية توجّه دائمًا بضرورة توسيع مظلة هذه اللجنة لتشمل أكبر عدد من الأسماء، مما يؤكد نية الدولة في إنهاء هذا الملف للأبد والاتجاه معًا نحو الجمهورية الجديدة التي تُبنى على أسس الديمقراطية وكافة دعائم الحياة السلمية التي نص عليها الدستور والقانون.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.

وفق ما أعلنت اللجنة، جاء ضمن الأسماء أحمد محمد أحمد علي علام، زياد السيد محمد أبوالفضل، خالد عبدالمحسن عبدالرحيم، محمد صبحي بطيخ، عبده لطفي أبوسنة، كريم عبدالسميع أحمد.

وأعلنت اللجنة أنه جارٍ إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، وهم كالتالي:

١- أحمد محمد أحمد على علام زيدان.

٢- إسلام محمد عبدالمنعم خورشيد .

٣- محمد صبحي بطيخ حسن.

٤- حمد عبدالرحمن محمد خلف.

٥- عبدالرحمن محمد إبراهيم مصطفى.

٦- عمرو فوزي عبداللطيف محمد.

٧- فريد عزت عبدالمنعم أحمد.

٨- كريم عبدالسميع أحمد محمد.

٩- أحمد عبدالسلام أحمد سلطان.

١٠- أحمد علي محمود محمد جاويش.

١١- حسن عبدالمنعم حسن إبراهيم.

١٢- رضا أمين عطية أمين.

١٣- عبده لطفي حسن أبوسنة.

١٤- أحمد حسن محمد أمين.

١٥- أحمد محمد إبراهيم عبده.

١٦- أسامة جمال علي عبده المليجي.

١٧- أشرف عبدالخالق محمد علي.

١٨- أنس كمال عبدالستار سليم.

١٩- بدر حامد عبدالحميد محمد.

٢٠- حسن أحمد حمزة سليمان داود.

٢١- حسن محمد محمود عطا.

٢٢- رجب محمد إبراهيم مصطفى.

٢٣- صلاح علي خضراوي علي.

٢٤- عبدالتواب جارحي عيد سعد.

٢٥- عبدالحميد محمد سيد محمود.

٢٦- عمرو حسين عبد الله بهنساوي.

٢٧- عمرو محمد السيد فهمي.

٢٨- محمد حافظ إبراهيم علي.

٢٩- محمود عبدالعاطي جاد الحق سيد.

٣٠- خالد عبدالمحسن عبدالرحيم حسين.

٣١- زياد السيد محمد محمود أبوالفضل.

٣٢- محمد أحمد عمار محمد.

٣٣-إسلام إيهاب عبدالرحمن.