طلب التحريات حول واقعة التعدي على شخص وسرقة هاتفه بمدينة نصر

طلبت جهات التحقيق بمدينة نصر تحريات 7 أشخاص في التعدي على شخص وسرقته، كما أمرت بحجز المتهمين 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول”، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وقرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام بعض الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والاستيلاء على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبيّن أنهم 7 أشخاص “يحملون جنسية إحدى الدول”، مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة، وبإرشادهم تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهم "سيئ النية" يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف وأتهمهم بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.