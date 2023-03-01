ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق أطول مهمة عربية للفضاء؟

ترقب العالم انطلاق حدث هو الأضخم عربيًا على مستوى عالم الفضاء، وهو إطلاق مهمة Crew 6 وهي أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.

تحت عنوان "طموح زايد"، كان من المقرر أن ينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، يوم الاثنين الماضي إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك في الساعة 10:45 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ولكن وبعد أن كان من المقرر أن ينقل مركز محمد بن راشد للفضاء البث المباشر لهذه المهمة العربية الأطول إلى عالم الفضاء، تغير الأمر فجأة، وذلك بتوقف العد العكسي، الأمر الذي اضطر وكالة ناسا لتأجيل العملية.

أعلنت وكالة "ناسا" بعد دقائق أن تأجيل إطلاق الرحلة كان بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية، وذلك على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق الجديد ووقته في وقت لاحق.

شلبية: العطل وارد وإطلاق الرحلة فخر للعرب جميعًا

على هذا التأجيل يعلق الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف أنه قبل إطلاق الرحلة الفضائية يكون هناك العديد من الاختبارات الدقيقة للغاية لجميع المحركات، والفحوصات للنواحي الفنية للمركب الفضائي وكافة التفاصيل التقنية، وكذا التفاصيل الخاصة بالطقس والعنصر البشري، مشيرًا إلى أنه إذا تبين تغير في أي من هذه التفاصيل، وفي حال توقف العد التنازلي يعني ذلك حدوث عطل وأنها غير جاهزة للإطلاق.

وأكد شلبية أن أسباب توقف العد التنازلي كثيرة فقد تكون هناك أعطال تقنية، وقد يكون هناك أسباب تتعلق بظروف الطقس، وغيرها من الأسباب وأشار إلى أن هذه جميعًا أمور واردة الحدوث، مؤكدًا على أنه من الطبيعي عدم المخاطرة بأرواح عباقرة الفضاء، وبهذه التكاليف الضخمة التي تتكلفها رحلات الإطلاق.

من ناحية أخرى أكد شلبية على أن إطلاق دولة الإمارات المتحدة لهذه الرحلة يعني أنها تسير على النهج الصحيح وأنها تعرف تمامًا ماذا تريد إذ أنها لم توقف نشاطها الفضائي بعد عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من قبل بعد رحلة ناجحة إلى الفضاء، بل استطاعت تدريب كوادر بشرية قادرة على قيادة هذه المهمات الصعبة في مجال الفضاء مشيرًا إلى أن المستقبل هو عالم الفضاء، فمن لا يملك التقدم في علوم الفضاء لا يملك كيفية العيش على الأرض.

أما عن أهمية رحلة Crew 6 عربيًا أكد شلبية أنها تمثل فخرًا كبيرًا للعرب كما أنها تبشر بتعاون العرب جميعًا في هذا المجال، وتحقيق قوة هائلة في واحدًا من أكثر مجالات المستقبل وهو مجال الفضاء.

ولفت إلى أن مصر أدركت تمامًا أهمية هذا المجال وتسير هي الأخرى على الخطوات الصحيحة فيه عن طريق تخريج العديد من الكوادر النابغة من خلال كليات علوم الفضاء التي أولت لها الدولة مؤخرًا كثيرًا من الاهتمام.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

من هو سلطان نيادي؟

وُلد سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي لهذه الرحلة في 23 مايو 1981 بمنطقة أم غافة التابعة لمدينة العين، وقد تميز في تعليمه تبعاً لخطى والده الرجل العسكري كما كان متميزاً وسط أقرانه من الطلبة.

التحق سلطان بالقوات المسلحة وابتُعث لدراسة هندسة الاتصالات، و عمل كمهندس لأمن الشبكات بالقوات المسلحة الإماراتية، كما حصل على البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة المتحدة، و حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات، كما حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

أول رحلة فضاء إماراتية

وكان قد سجل هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي رحلة مكللة بالنجاح قبل نيادي وهي لأول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء وذلك بعام 2019 ضمن جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية، حيث شرح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها، إضافة إلى نبذة عن حياة رواد الفضاء اليومية على متن المحطة.