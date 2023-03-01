بالأسماء.. «العفو الرئاسي» تعلن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.

وفق ما أعلنت اللجنة، جاء ضمن الأسماء أحمد محمد أحمد علي علام، زياد السيد محمد أبوالفضل، خالد عبدالمحسن عبدالرحيم، محمد صبحي بطيخ، عبده لطفي أبوسنة، كريم عبدالسميع أحمد.

وأعلنت اللجنه أنه جاري إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا وهم كالتالي:

١- أحمد محمد أحمد على علام زيدان

٢- إسلام محمد عبد المنعم خورشيد

٣- محمد صبحي بطيخ حسن

٤- حمد عبد الرحمن محمد خلف

٥- عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى

٦- عمرو فوزي عبد اللطيف محمد

٧- فريد عزت عبد المنعم أحمد

٨- كريم عبد السميع أحمد محمد

٩- أحمد عبد السلام أحمد سلطان

١٠- أحمد علي محمود محمد جاويش

١١- حسن عبد المنعم حسن إبراهيم

١٢- رضا أمين عطية أمين

١٣- عبده لطفي حسن أبو سنة

١٤- أحمد حسن محمد أمين

١٥- أحمد محمد إبراهيم عبده

١٦- أسامة جمال علي عبده المليجي

١٧- أشرف عبد الخالق محمد علي

١٨- أنس كمال عبد الستار سليم

١٩- بدر حامد عبد الحميد محمد

٢٠- حسن أحمد حمزة سليمان داود

٢١- حسن محمد محمود عطا

٢٢- رجب محمد إبراهيم مصطفى

٢٣- صلاح علي خضراوي علي

٢٤- عبد التواب جارحي عيد سعد

٢٥- عبد الحميد محمد سيد محمود

٢٦- عمرو حسين عبد الله بهنساوي

٢٧- عمرو محمد السيد فهمي

٢٨- محمد حافظ إبراهيم علي

٢٩- محمود عبد العاطي جاد الحق سيد

٣٠- خالد عبد المحسن عبد الرحيم حسين

٣١- زياد السيد محمد محمود أبو الفضل

٣٢- محمد أحمد عمار محمد

٣٣-إسلام إيهاب عبد الرحمن