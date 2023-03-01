تعرف على مشروع شبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع بمدينة برج العرب

تولي الدولة المصرية اهتماما واسعا بمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من المدن والمحافظات مشروعات ضخمة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تم ضخ مليارات الجنيهات من أجل تطويرها وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار اهتمامات الدولة بالبنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ضمن المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحديدا في مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مشروع شبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع "النوادي" مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، والذي تم تنفيذه في ديسمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أقيم مشروع شبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع "النوادي" مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، بإجمالي تكلفة 7.13 مليون جنيها، وهو ضمن مشروع المرافق الرئيسية مدينة برج العرب الجديدة، والمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بقطاع الكهرباء خلال 2021.

بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي شهدتها مدينة برج العرب الجديدة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن ضمن تلك المشروعات التي تم تنفيذ بعضها وجاري العمل في البعض الأخر، تنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية للمجاورتين “5 أ”، و"5 ب" بالحي السادس بالمدنية، أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمحطتي رافع الصرف الصحي (2،1) بالحي الثامن بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وشبكة كهرباء 196 عمارة بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء المجاورة الثانية وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس بتكلفة 40.97 مليون جنيه، وشبكة كهرباء قطعة (5، 7) بالحي الرابع بتكلفة 21.9 مليون جنيه، وشبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع "النوادي" بتكلفة 7.13 مليون جنيه، وتوسعة محطة محولات المنطقة الصناعية الثالثة بتكلفة 15.8 مليون جنيه.