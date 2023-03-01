موعد إجازة عيد الفطر 2023 بالتاريخ الميلادي وأيام الإجازات الرسمية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الذي تنتظره الأمة الإسلامية كل عام، وبالتزامن مع الإعلان عن موعد بدأ شهر رمضان المبارك، ازداد البحث من قبل العديد بمحرك "جوجل" الشهير عن موعد موعد إجازة عيد الفطر 2023، لذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد إجازة عيد الفطر 2023:

موعد إجازة عيد الفطر 2023

وأعلنت البحوث الفلكية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الجمعة الموافق 21-4-2023، حيث أنه سيتم استطلاع هلال غرة شهر شعبان عام 1444، في يوم الخميس الموافق بالتقويم الميلادي 20-4-2023، حيث أنه بالتقويم الهجري يكون يوم 29 من شهر رمضان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن جدول إجازات شهر أبريل المقبل، والذي سيتضمنها إجازة عيد الفطر المبارك 2023، والتي ستبدأ حيث ستبدأ من يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل، وتستمر لمدة 4 أيام، بالنسبة للقطاع الحكومي، وبذلك تنتهي يوم الاثنين الموافق 24-4-2023.

وأعلن عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص والتي تكون مدتها 3 أيام، حيث تبدأ من يوم الجمعة الموافق 21 إبريل القادم، حتى يوم الأحد الموافق 23 من الشهر ذاته.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون خلال شهر رمضان 2023:

-إجازة يوم الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان.

- إجازة يوم السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

- إجازة يوم الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان.

- إجازة يوم السبت 1 إبريل الموافق 10 رمضان.

- إجازة يوم الجمعة 7 إبريل الموافق 16 رمضان.

- إجازة يوم السبت 8 إبريل الموافق 17 رمضان.

- إجازة يوم الجمعة 14 إبريل الموافق 23 رمضان.

- إجازة يوم السبت 15 إبريل الموافق 24 رمضان.

- إجازة يوم 17 إبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم الموافق 26 رمضان.