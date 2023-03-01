الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

عيد الفطر
عيد الفطر

مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم حرص آلاف من المسلمين على معرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023، للتجهيز للاحتفال به وسط الأحباب والأقارب، حيث يتطلع الشعب المصري، لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023، وحان اقتراب الأمة العربية والإسلامية، من الاستقبال لشهر رمضان الكريم 2023.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

وتستعرض"الدستور" بهذا التقرير، موعد عيد الفطر لعام 2023، وأيام الإجازات في عيد الفطر المبارك، وذلك لكلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، طبقا لجدول الإجازات المعلنة، من خلال رئاسة الوزراء، التي قد أدرجته ببداية العام الجديد 2023.

ويعد موعد إجازة عيد الفطر 2023، هو أحد الأسئلة الشائعة التي يكثر اليحث عنها، من خلال ملايين المصريين بشكل خاص، وعبر الأمة العربية والإسلامية كلها وتكون بشكل عام، ويكون باعتبار أننا في صدد القدوم لشهر رمضان، عقب إعلان دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء الماضي، يكون أول أيام شهر شعبان الكلايم، الذي سيعتبر مرحلة البداية، لكافة النفحات الروحانية والدينية المرتبطة في شهر رمضان.

 سيفصلنا على استقبال الشهر الكريم 22 يوما، وذلك طبق التقويم الهجري والتقويم الميلادي، حيث من المترقب أن سيوافق أول أيام شهر رمضان، يوم الخميس الموافق 23/3/2023 القادم.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيا

وأعلنت الحسابات الفلكية أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، سيصادف الجمعة الموافق يوم 21-4-2023، على أن سيتم استطلاع هلال غرة في شهر شعبان 1444، في يوم الخميس الموافق بالتقويم الميلادي 20-4-2023، وبالتقويم الهجري يوم 29 من شهر رمضان، وطبقا لهذه التقارير الصادرة من خلال معهد البحوث الفلكية، فإنه سيتبقى على موعد عيد الفطر لعام 2023 أقل من شهرين.

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إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن مجلس الوزراء من خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن جدول إجازات شهر أبريل الماضي، والذي سيتضمنها الإجازات عيد الفطر المبارك 2023، حيث ستبدأ الإجازة من يوم الجمعة الذي يوافق 21 من شهر أبريل القادم، وستستمر لمدة 4 أيام، وذلك بالنسبة للقطاع الحكومي، أي ستنتهي يوم الاثنين 24-4-2023.

كما قامت رئاسة مجلس الوزراء، بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في القطاع الخاص لمدة حوالي 3 أيام، لتبدأ كذلك من يوم الجمعة الموافق 21 إبريل القادم، وحتى الأحد الذي يوافق 23 من الشهر ذاته.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

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