الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أفلام عيد الفطر 2023| كواليس تصوير فيلم محمد رمضان الجديد «هارلي»

محمد رمضان من فيلم
محمد رمضان من فيلم هارلي

يواصل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد “هارلي” والذي بدأ تصويره يوم الجمعة الماضية وتشاركه البطولة فيه الفنانة مي عمر.

ونشر محمد رمضان صورة جديدة له من داخل كواليس تصوير فيلم “هارلي” عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” علق عليها: “عايز ع الطريق أشوف جرئ هارلي فيلم عيد الفطر المبارك”.

ومن المقرر، طرح الفيلم السينمائي “هارلي” ضمن منافسة أفلام موسم عيد الفطر المقبل ويكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير الفترة الحالية لسرعة الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم قبل حلول شهر رمضان المقبل ليدخل بعدها مرحلة الميكساج والمونتاج لطرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل 2023، والعمل من من إخراج محمد سمير وتأليف  محمد سامي ومحمد سمير مبروك.

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مسلسل محمد رمضان “جعفر العمدة”

أيام قليلة تفصل الفنان محمد رمضان عن الانتهاء من أعمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد “جعفر العمدة” استعدادًا للمشاركة في سباق دراما رمضان 2023.

ويصور محمد رمضان مشاهده الأخيرة بقيادة المخرج محمد سامي داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويتبقى لـ"رمضان" أيام قليلة وينتهي من تصوير مشاهده بشكل كامل ليكون أول الفنانين المغادرين للوكيشن التصوير قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، عبر قناة “DMC” بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، ويشارك في بطولته بجانب النجم محمد رمضان كل من زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

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وائل لطفي

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