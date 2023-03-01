الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لشخصين يتاجرا في المخدرات بقنا

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، بمعاقبة تاجري حشيش بالسجن 6 سنوات، بمركز دشنا شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "محمود.ج.ن" 27 عامًا بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وآلة حادة، و"أحمد.ع.م" 27 عامًا بتهمة حيازة الشابو المخدر بقصد الإتجار.

وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 13822 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2968 لسنة 2022، كلى قنا، والتى عاقبت المتهمين بالسجن 6 سنوات.

قنا المخدرات أحداث القضية حيازة الشابو القضية

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