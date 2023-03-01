الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«ماركا»: عرض خيالي من اتحاد جدة لضم ميسي في الميركاتو الصيفي

ميسي
ميسي

كشفت تقارير إسبانية، عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع فريقه الحالي، خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، بنهاية الموسم الحالي.

ويستمر ليونيل ميسي دون التجديد مع باريس سان جيرمان قبل أربعة أشهر فقط من انتهاء علاقته بالنادي، وهذا التأخير لا يسبب فقط حالة من عدم اليقين في النادي الفرنسي، ولكنه يثير أيضًا الكثير من التكهنات، عن مستقبل اللاعب الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادي اتحاد جدة قد تواصل مع الدائرة المقربة من النجم الأرجنتيني، وقدم عرضًا لميسي بـ 88 مليون يورو عن كل موسم، حتى ينضم لصفوف الفريق الأصفر والأسود، والذي يشرف على تدريبه في الوقت الحالي البرتغالي نونو سانتو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هدف الاتحاد هو أن يتمكن من مواجهة منافسيه الهلال والنصر، الفائزين بتسعة ألقاب للدوري منذ أن فاز الاتحاد بلقبه الأخير في موسم 2008-2009.

وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الهلال السعودي، يخطط لضم ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، سعيًا للسير على خطى النصر، الذي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ليونيل ميسى باريس سان جيرمان صحيفة ماركا الإسبانية اتحاد جدة الهلال السعودي كريستيانو رونالدو

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