رصف شوارع منفلوط بأسيوط بعد انتهاء وضع التربة الزلطية وتركيب البلدورات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال رصف مدينة شوارع منفلوط عقب انتهاء وضع التربة الزلطية وتركيب البلدورات والانترلوك ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2023 للتطوير والتجميل ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقًا.

وأكد اللواء عصام سعد استمرار أعمال خطة التطوير والرصف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم استكمال رصف الشوارع بمدينة منفلوط وفقًا للخطة الموضوعة لأعمال التجميل والتطوير التي يتم تنفيذها طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة، لافتًا إلى رصف الشارع الجديد "جناين أيوب" عقب الانتهاء من أعمال وضع التربة الزلطية ودكها وتنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة ووضع بلدورات، مشيرًا إلى تكليف عبدالتواب أحمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط بالمتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر التعاون والتنسيق بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن، من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة بقيادة المهندس أسامة أحمد مدير المشروع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أعمال رصف الشوارع و تركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة يأتي في إطار إعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين بمختلف المراكز و القرى، بالإضافة إلى توفير طريق أمن للمواطنين لرفع مستوى رضائهم عن الخدمات المقدمة إليهم خاصة في قطاع الرصف.

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استكمال رصف شوارع منفلوط (8)

استكمال رصف شوارع منفلوط (9)

استكمال رصف شوارع منفلوط (6)

استكمال رصف شوارع منفلوط (5)

استكمال رصف شوارع منفلوط (3)

استكمال رصف شوارع منفلوط (4)