الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

صيف مؤقت.. ارتفاع درجات الحرارة ينعش الأجواء على كورنيش الإسكندرية

كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية

تواجد المواطنين على كورنيش الإسكندرية للاستمتاع بالطقس الصيفي المؤقت نظرًا لارتفاع درجات الحرارة عن الأيام الماضية والتي شهدت نوات شتوية غزيرة الأمطار.

وشهد كورنيش الإسكندرية إقبال متوسط من أهالي المدينة الساحلية في طقس دافىء وسط سطوع الشمس الدافئة في استقرار لهدوء البحر الذي هدئت امواجة في ارتفاع متوسط من متر الى متر ونصف فوق سطح البحر.

ليسود طقس دافئ نظرًا لتحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وهدوء سرعة الرياح بدرجة 22 كم/ساعة، باتجاه جنوبي شرقي.

فتسجل الحرارة على الإسكندرية العظمى  29 درجة والصغرى 15 درجة، لينتهي فصل الشتاء، وفقًا للحسابات الفلكية يوم الإثنين 20 مـارس 2023م.

لتفتح شواطىء الإسكندرية أبوابها مجددًا أمام المواطنين للاستمتاع بالطقس السكندري الدافىء على رمال الشواطئ وممارسة هواية الصيد وقضاء وقت ترفيهي ممتع دون تحمل مبالغ مالية فقط مقابل أسعار تذاكر الشواطىء.

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IMG_20230209_120440
كورنيش الإسكندرية ارتفاع درجات الحرارة اطقس الصيفي طيف ربيعي الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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