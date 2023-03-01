الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: فرص عمل ومشروعات صغيرة للشباب بالبحر الأحمر

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، بشأن عقد لقاء مع اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بديوان عام المديرية، لمناقشة سبل التعاون في توفير فرص عمل جديدة للشباب خريجي التدريب المهني، أو البدء فى عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة لهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في هذا الشان.

وأوضح هارون عبدالعزيز، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره أنه استقبل اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد للمحافظة بمكتبه بديوان عام المديرية، وذلك لحضور اجتماع صندوق التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التنمية المحلية، والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بحضور كلا من أحمد نصر الدين، مدير الصندوق، ومحمد عبدالفتاح مسؤول القروض بالصندوق، ونبيل صلاح الدين المدرب بوحدة التدريب المتنقلة، وجمع من السيدات خريجى الدورات التدريبية التي انتهت منها المديرية في مجال التفصيل والحياكة، مبينًا أن الفئات المستهدفة هي المرأة المعيلة وشباب الخريجين من الجنسين وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف والمهارات اليدوية ومحدودى الدخل.

وأضاف مدير المديرية، أن سكرتير عام المحافظة قام بمناقشة السيدات من خريجي دورات التفصيل والخياطة التي قامت المديرية بها والرد على استفساراتهم وذلك لتذليل أي عقبة تواجههم.

كما أوضح مدير الصندوق، الخدمات التي يقوم بها والمميزات التى يقدمها الصندوق في إقامة المشروعات ومن هذه الخدمات التى يقوم بها الجهاز التدريب المجاني لتأهيل المواطنين لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضًا عمل دراسات جدوى استرشادية وقروض ميسرة لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة، كما يقدم دعم فني وإداري وتسويقى وفرص للمشاركة فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية.

كما تم شرح أنظمة التمويل للمشروعات، حيث أن الصندوق يقدم أنظمة متعددة حسب نوع المشروع سواء كان إنتاجي أو صناعي أو تجاري أو خدمي أو سياحي أو زراعي، وبين أن الصندوق يساعد في استخراج الاوراق والمستندات والتراخيص المطلوبة وشهادتي التصنيف والمزايا، كما ذكر الشروط العامة للحصول على القرض ونوافذ الإقراض المتعددة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فرص عمل التدريب المهني مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وزير القوى العاملة حسن شحاتة حياة كريمه المشروعات المتوسطة والصغيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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