تفاصيل إطلاق أول سلسلة قصص للأطفال للتوعية بالتنمية المستدامة

كشفت الكاتبة سماح أبو بكر، تفاصيل مجموعة قصصية للأطفال تهدف إلى التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية التواصل والتفاعل مع الأطفال بشكل أكبر.

وقالت أبو بكر خلال حوارها مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن هناك 17 قصة عن أهداف التنمية المستدامة للأطفال، ومن المهم الكتابة للأطفال على أن تتضمن نوعًا من الدهشة والتفاعل، وبالفعل، بحثنا عن أبطال هذه القصص، وتم اختيار ولد وبنت، اسمهما «صلاح وأمنية».

وشددت على أهمية مخاطبة الطفل بالأسلوب العصري، في ظل التطور التكنولوجي، والارتباط الكبير بالإنترنت، وبالفعل تم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحمل اسم «صلاح وأمنية».

وأوضحت الكاتبة سماح أبو بكر، أن النصائح والرسائل البسيطة تشكل فارقًا مهمًا في التوعية وتحقيق التنمية المستدامة، متابعة: «هدفنا أن نبث الحماس داخل الأطفال، وفي نهاية كل قصة، تم وضع عدد من الأنشطة للأطفال، كي يتفاعلوا مع بعضهم بشكل أكبر».