أحمد بلال يكرر تجربته فى التمثيل من خلال مسلسل «أسيل»

يخوض أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ثاني تجاربه في التمثيل من خلال مسلسل "أسيل" المكون من 15 حلقة، وذلك بعد تجربته الأولى التي قدمها في مسلسل "دوبامين" العام الماضي، ويجسد بلال خلال أحداث "أسيل" شخصية مهندس معماري يشارك في أحد مشاريع الدولة لبناء الشقق في الفيوم.

وانتهى صنّاع المسلسل من تصوير المشاهد الخارجية من العمل فى محافظة الفيوم، وتم استئناف تصوير المشاهد الداخلية حاليًا في أحد الاستديوهات بمنطقة شبرا منت، والمقرر انطلاق عرضه السبت المقبل على قناة ON الساعة 8 مساءً، ليكون آخر أعمال الأوف سيزوز على قنوات المتحدة قبل انطلاق موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "أسيل" من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ويطرح أكثر من قضية.