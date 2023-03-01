الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد بلال يكرر تجربته فى التمثيل من خلال مسلسل «أسيل»

مسلسل أسيل
مسلسل "أسيل"

يخوض أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ثاني تجاربه في التمثيل من خلال مسلسل "أسيل" المكون من 15 حلقة، وذلك بعد تجربته الأولى التي قدمها في مسلسل "دوبامين" العام الماضي، ويجسد بلال خلال أحداث "أسيل" شخصية مهندس معماري يشارك في أحد مشاريع الدولة لبناء الشقق في الفيوم.

وانتهى صنّاع المسلسل من تصوير المشاهد الخارجية من العمل فى محافظة الفيوم، وتم استئناف تصوير المشاهد الداخلية حاليًا في أحد الاستديوهات بمنطقة شبرا منت، والمقرر انطلاق عرضه السبت المقبل على قناة ON الساعة 8 مساءً، ليكون آخر أعمال الأوف سيزوز على قنوات المتحدة قبل انطلاق موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "أسيل" من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ويطرح أكثر من قضية.

أحمد بلال أحمد بلال لاعب النادى الأهلى مسلسل أسيل أسيل تصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الحكومة تقر عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى

سلع مجانًا لكبار السن داخل معارض أهلًا رمضان.. ما القصة؟

عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل «بالطو» على منصة watch it

«هيروين وأفيون».. حملات لضبط تجار المخدرات

القبض على قهوجى يروج الحشيش بكفر الشيخ

«القوى العاملة»: 190 فرصة عمل بالقاهرة والمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين