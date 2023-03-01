دراسة: 11 دقيقة فقط من المشي السريع كل يوم يمكن أن تقلل من خطر الموت

أظهرت دراسة أن 11 دقيقة فقط من المشي السريع كل يوم يمكن أن تقلل من خطر الموت.

يقول علماء جامعة كامبريدج إنه يمكن أن يمنع وفاة واحدة من كل 10 حالات وفاة مبكرة

تشير الدراسة إلى أنه يمكن منع وفاة واحدة من كل عشر حالات وفاة مبكرة إذا تمكن الجميع على الأقل من نصف المستوى الموصى به من النشاط البدني.

وقال الخبراء إن النتائج يجب أن تمنع الناس من الشعور بالضيق من ممارسة الرياضة، حيث تثبت أن "القيام ببعض النشاط البدني أفضل من عدم القيام بأي شيء".

توصي NHS البالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط متوسط ​​الشدة أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة في الأسبوع.

لكن دراسة أجرتها جامعة كامبريدج وجدت أن القيام بنصف هذا يقلل بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

وجد تحليل البيانات التي شملت أكثر من 30 مليون شخص أن 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط المعتدل الشدة - مثل ركوب الدراجات أو المشي لمسافات طويلة أو الرقص - قللت من خطر الموت المبكر بنسبة 23%.

على وجه التحديد، خفضت فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - التي يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية - بنسبة 17 في المائة والسرطان بنسبة 7%.

أولئك الذين فعلوا أكثر من المستويات الموصى بها لديهم فوائد إضافية "هامشية"، وفقًا للنتائج المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

قال الدكتور سورين براج ، من وحدة علم الأوبئة في مجلس البحوث الطبية في كامبريدج: “إذا كنت شخصًا يجد فكرة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة في الأسبوع أمرًا شاقًا بعض الشيء، فيجب أن تكون النتائج التي توصلنا إليها أخبارًا جيدة”.