بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والوكالة المجرية لترويج الصادرات

وقع الدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وجابور جيني نائب المدير التنفيذي للوكالة المجرية لترويج الصادرات، بروتوكول تعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون لترويج الاستثمارات، والعمل على تطوير مشروعات ونظم المعلومات في الموانئ التابعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري المجري المشترك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، ووزير التنمية الاقتصادية ضمن فعاليات زيارة دولة رئيس الوزراء المجري للقاهرة أمس.

وهذا البروتوكول تم التطرق لمناقشته وتوقيعه عقب اللقاءات المكثفة التي تمت من قبِل رئيس الهيئة الاقتصادية مع مسئولي الوكالة المجرية لترويج الصادرات، وكذا مناقشة سبل التعاون والاستثمار في قطاعات صناعية منها السيارات والإلكترونيات، والتي تستهدف المنطقة توطينها في مناطقها الصناعية المخصصة لهذه الصناعات.

وتجدر الإشارة بأن بروتوكول التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين وتنفيذ برامج التدريب والتطوير للكوادر البشرية للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع التنمية للمنطقة بما يتماشى مع أهداف كلا الطرفين، بجانب الدعم الفني لتطوير نظم معلومات الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد شركة "شيريبال لمواد التغليف" إحدى شركات مجموعة "شيريبال جروب الهندية"، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالسخنة، بحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، و فيد براكاش شيريبال، رئيس المجموعة، وذلك لمناقشة جذب استثمارات الشركة الهندية في المنطقة.

وخلال الاجتماع قدم نائب رئيس الهيئة عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأبرزها مجالات الطاقة الخضراء والبتروكيماويات التي تقع ضمن مجال اهتمام الشركة الهندية، كما أشار خلال العرض إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة لشركاء نجاحها من المستثمرين وعلى رأسها التمتع بسعر صفر كضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات الواردة إلى الهيئة، فضلًا عن توافر البنية التحتية والمرافق، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة على ضفتي قناة السويس.