الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يموله AFD وينفذه الاتحاد من أجل المتوسط

لمواجهة نقص المياه.. مشروع «الصحراء الذكية» في الأردن بـ10.6 مليون يورو

الصحراء الذكية في
الصحراء الذكية في الأردن

عقد كبار المسؤولين في الاتحاد من أجل المتوسط ​​أمس، اجتماعهم الأول لهذا العام لمناقشة الإجراءات الرئيسية المخطط لها لعام 2023، وأيدوا بالإجماع مشروع تعاون جديد بعنوان "الصحراء الذكية في الأردن"، البلد الذي يعاني من ندرة شديدة للمياه، ومن تفاقم التحديات ذات الصلة بسبب التدفق المتزايد للاجئين منذ عام 2011، وينفذ المشروع بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بلغت قيمته 10.6 مليون يورو.

وسبّب النمو السكاني في الأردن زيادة الطلب على المياه، وحدوث نقص على المستوى المحلي، وضغوط هائلة على شبكة الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وسعيا لتحقيق التمكين الاقتصادي للسكان الضعفاء منهم مجتمعات اللاجئين من سوريا وفلسطين، وكذلك الأردنيين المحتاجين في القطاع الزراعي، تم تصميم مشروع الصحراء الذكية لتحقيق هدفين رئيسيين خلال الأشهر الـ36 المقبلة: زيادة الدخل على مدار العام، وتحسين ظروف العمل للعاملين بالأنشطة الزراعية في المرتفعات الشمالية، وإثبات مفهوم الزراعة المستدامة.

وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​ناصر كامل: "في عام 2023 ستظل حماية شعوبنا وبناء قدرتهم على الصمود على رأس أولوياتنا، وفي ظل السياق الإقليمي الراهن، لا تزال الحماية المدنية والأمن الغذائي في قلب جدول أعمالنا بينما نسعى جاهدين لعدم ترك أي شخص خلف الركب، من خلال النمو الشامل مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة من السكان مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف الأمين العام: "بالتوازي مع ذلك، سنواصل تعزيز الاستدامة وقيادة الجهود الإقليمية لمكافحة تغير المناخ والأزمة البيئية، بما يضمن أن منطقتنا لا تتصدى فقط لتحديات اليوم، ولكن أيضًا على استعداد تام لمواجهة تحديات الغد".

 

 

الصحراء الذكية الأردن مشروع الاتحاد المتوسط

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وائل لطفي

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