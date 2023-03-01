الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدير «الحماية المدنية» يستعرض إمكانيات القطاع وكيفية التعامل مع البلاغات

الحماية المدنية
الحماية المدنية

ثمن اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، دور رجال الحماية المدنية، مثمناً ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية من رجال الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهري.

وسلط اللواء حازم فاروق، خلال كلمته بالاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية 2023 الضوء على الإمكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.

وتطرق إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والإسعافات الأولية لديهم.
وأشاد بالتنسيق والتكاتف مع رجال القوات المسلحة الذين يعملون في نفس المجال.

واحتفلت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء باليوم العالمي للحماية المدنية 2023.

حضر العرض عدد من طلبة التخصص الوظيفي بأكاديمية الشرطة وأسر الشهداء والمصابين وعدد من طلبة المدارس والجامعات وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالحماية المدنية منها الإسعاف والهلال الأحمر والمركز القومي لبحوث الإسكان.

المركز القومى لبحوث الإسكان الاسعافات الأولية مهارات السلامة المهنية الاستراتيجية الأمنية

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