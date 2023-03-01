الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عملاق الترفيه البريطانية «توي» تطلق رحلاتها لـ مرسى علم في برنامج إجازة الشتاء

رحلات في مطار مرسى
رحلات في مطار مرسى علم

أعلنت عملاق السفر والترفيه البريطانية شركة "توي" عن توسيع رحلاتها السياحية لمصر وتحديدا  توسيع برنامج الشمس الشتوي في مصر، حيث أدرجت الشركة وجهة جديدة داخل مصر وهي مدينة  مرسى علم.

مدينة مرسى علم 

وقالت مجلة ترافل ويكلي الأمريكية والمعنية بالسفر والسياحة، سوف تقدم عملاق السفر البريطانية رحلات أسبوعية من بريطانيا لمدينة مرسى علم.

وقالت المجلة: يقع مطار مرسى علم على بعد 200 ميل جنوب الغردقة، وتبدأ الرحلات في 1 نوفمبر مع إجازات لمدة سبع ليال تبدأ من 1035 جنيهًا إسترلينيًا للفرد  وتغادر الرحلات في 26 نوفمبر.

وقال ريتشارد سوفر، المدير التجاري لشركة توي في المملكة المتحدة: "نحن متحمسون للغاية لبدء اصطحاب الضيوف إلى مرسى علم، وقال: "تعد مصر وجهة رائعة لقضاء العطلات وقيمة رائعة، ويسعدني أننا الآن قادرون على منح الزائرين الفرصة لاكتشاف منطقة جديدة بالكامل من البلاد.

وأضاف: "ستغادر رحلاتنا العارضة من مطار جاتويك مرتين في الأسبوع، مما يمنح المسافرين الكثير من الفرص للسفر في جميع أنحاء العالم وصنع ذكريات تدوم مدى الحياة".

تقرير بريطانى: مصر أفضل وجهة سياحية من حيث «القيمة مقابل التكلفة»

وأكد تقرير بريطاني، أن مصر أفضل وجهة سياحية في العالم من حيث "القيمة مقابل التكلفة"، وأن شرم الشيخ جنة لقضاء العطلات بسبب موقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر وجوها المعتدل.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه تم تصنيف مصر كأفضل وجهة من حيث "القيمة مقابل المال"، وفقًا لتحليل Post Office Travel Money.

وقال التقرير: "سيحصل البريطانيون على ما يقرب من 73 في المائة أكثر من عام مضى- وهو ما يعادل أكثر من 210 جنيهات إسترلينية إضافية عند استبدال 500 جنيه إسترليني.

ويقارن الدليل السنوي الإنفاق المشترك، مثل الوجبات والمشروبات والضروريات الأخرى في بلدان مختلفة.

وتبلغ تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب حوالي 48 جنيهًا إسترلينيًا في شرم الشيخ هذا العام، وقد تكون مصر واحدة من أرخص الوجهات التي يمكن زيارتها في عام 2023.

وأضاف التقرير، أن العديد من المواقع داخل مصر تستحق المشاهدة، لكن أكبر الصفقات ستكون في الغردقة وشرم الشيخ، إذا كنت مهتمًا بقضاء عطلة على الشاطئ.

هوى توسيع رحلاتها السياحية مدينة مرسى علم مرسى علم مصر برنامج الشمس الشتوي عملاق السفر البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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