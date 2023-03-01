جامعة عين شمس تجدد مذكرة تفاهم مع «شتوتجارت» الألمانية

وقَّع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور «فولفرام راسيل» رئيس جامعة «شتوتجارت» الألمانية، اليوم، تجديد مذكرة التفاهم بين جامعتيّ عين شمس بمصر وجامعة «شتوتجارت» بألمانيا وذلك تأكيدًا على استمرار التعاون بينهما من خلال برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD).

وشهد التوقيع الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا ورئيس مجلس إدارة البرنامج من الجانب المصري ومن الجانب الألماني أ.د سيلكى فيبرشت نائب رئيس جامعة شتوتجارت لشؤون التنوع والتدويل.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صالحين، مؤسس ومدير برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD)، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي.

كما ناقش الاجتماع خطوات ومشروعات التعاون القادمة لتعميق التعاون بين الجانبين، حيث تم مناقشة إنشاء درجة دكتوراة مشتركة وذلك امتدادًا لدرجة الماجستير الحالية من برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD)، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ إنشائها عام ٢٠١٠، فقد حصل على درجة الماجستير بها أكثر من ١٥٢ باحثًا من حوالي 30 جنسية من كل أنحاء العالم.

كما تم إعلان حصول البرنامج على مشروع تعاون جديد ممول من هيئة التعاون العلمي والأكاديمي الألمانية (DAAD) لبدء تعاون جديد مع دولة ناميبيا، وذلك بالتعاون بين جامعتي عين شمس وشتوتجارت من خلال برنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام (IUSD)، لإنشاء درجة ماجستير بجامعة ناميبيا للعلوم والتكنولوجيا، بدولة ناميبيا، وذلك في إطار دعم الجانبين المصري والألماني للتعليم العالي بالدول الإفريقية.

وأبدى الطرفين بالغ سعادتهم باستمرار وتعميق التعاون المشترك وتطلعهم للمزيد في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.