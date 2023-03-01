الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري القسم الثاني.. طنطا يواجه المجد والجمهورية شبين يستضيف سبورتنج

كفر الشيخ وشبين
كفر الشيخ وشبين

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع العشرين للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني تخلو تماما من المواجهات المباشرة بين الفرق التي تحتل المراكز الستة الأولى، حيث طنطا الثاني برصيد 33 نقطة بقيادة عمرو أنور يحل ضيفا على فريق المجد السكندري الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

وجمع طنطا 7 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على المصري بالسلوم ونبروه والتعادل مع بلدية المحلة والهزيمة أمام الجمهورية شبين ويسعى للفوز والوصول للنقطة 36 والصعود للمركز الأول في انتظار نتيجة مباراة دكرنس المتصدر مع هلال مطروح غدا.

ويستضيف الجمهورية شبين الثالث برصيد 33 نقطة بقيادة عصام شعبان فريق سبورتنج السكندري الثاني عشر برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد فاروق.

وحقق شبين 4 انتصارات في آخر خمس مباريات وتعادل في الجولة الماضية مع كفر الشيخ ويسعى للفوز والوصول للنقطة 36.

ويسعى بلدية المحلة الرابع برصيد 31 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق بايونيرز الأخير برصيد 9 نقاط بقيادة عيد مرازيق وخسر البلدية في الجولة الماضية أمام الأوليمبي ولابديل أمامه سوى الفوز للبقاء في سباق المنافسة على القمة.

وفي أقوى مباريات اليوم يحل أبوقير للأسمدة الخامس برصيد 31 نقطة بقيادة أيمن المزين ضيفا على فريق المنصورة السابع برصيد 28 نقطة في أول مباراة لياسر الكناني المدير الفني للمنصورة الذي تولى المسؤولية بعد رحيل ياسر تحسين ويسعى  لقيادة الفريق للعودة للانتصارات التي غابت عنه في آخر 5 مباريات.

ويحل كفر الشيخ السادس برصيد 31 نقطة بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق ضيفا على فريق نبروه العاشر برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة مع هلال مطروح وحقق كفر الشيخ انتصارين وتعادلين في آخر 4 مباريات ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والبقاء في سباق القمة.

ويستضيف بروكسي الثامن برصيد 27 نقطة بقيادة محمد حامد فريق الحمام التاسع برصيد 24 نقطة. ويستضيف المصري بالسلوم الخامس عشر برصيد 12 نقطة فريق الأوليمبي الحادي عشر برصيد 22 نقطة .

طنطا المجد السكندري الجمهورية شبين كفر الشيخ دوري القسم الثاني

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