الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قضايا الدولة تتسلم ملفات التعيين لمندوب مساعد حتى 13 مارس

قضايا الدولة
قضايا الدولة

تواصل هيئة قضايا الدولة تلقي طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد، بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، حتى الخميس 13 مارس المقبل.

وكانت الهيئة قد استقبلت طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث.

وحددت هيئة قضايا الدولة عددا من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

- ألا يزيد عمره على 30 عاما، فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

- يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

- تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة. 

- تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة. 

طلبات التعيين قضايا الدولة وظيفة مندوب مساعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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