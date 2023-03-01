الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه في بداية التعاملات الشهرية

حافظ سعر صرف الدولار على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء وبداية التعاملات الشهرية في البنوك المصرية.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة 45 قرشا شراء وبيعا.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليوم 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.63 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا خلال الشهر الماضي بقيمة تتراوح ما بين 18 - 25 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.20 جنيه للشراء، و32.45 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.31 جنيه للشراء، و32.57 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.43 جنيه للشراء، و32.54 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا الشهر الماضي ما بين 18 - 35 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني اليوم 36.61 جنيه للشراء، و36.87 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الاسترليني في البنك التجاري الدولي 36.73 جنيه للشراء، و36.96 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني 36.97 جنيه للشراء، و37.09 جنيه للبيع.

وعربيا ، سجل الريال السعودي ارتفاعا الشهر الماضي ما بين 12 - 13 قرشا شراء وبيعا، ففي البنك الأهلي سجل الريال اليوم 8.11 جنيه للشراء، و8.14 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي الشهر الماضي ارتفاعا بقيمة 12 قرشا وفقا للبنك الأهلي، وسجل اليوم 8.30 جنيه للشراء، و8.32 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي الشهر الماضي ارتفاعا يتراوح ما بين 93 - 96 قرشا وفقا للبنك الأهلي، وسجل اليوم 96.01 جنيه للشراء، و99.64 جنيه للبيع.