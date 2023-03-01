سر التقارب الأمريكى وترويجها للمقاتلات مع الهند

كشف موقع بيزنس انسايدر، الثلاثاْء، عن سر تقارب الولايات المتحدة الأمريكية من الهند وترويج طائرتها من طراز F-35 في معرض الطيران الهندي، وهو المعرض الدفاعي الكبير الذي تدعمه البلاد، مشيرا الى أن واشنطن تروج لطائرات إف-35 لإغراء الهند بالابتعاد عن روسيا.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت طائرتها المقاتلة في معرض الطيران الهندي الأخير، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى جذب الهند بعيدًا عن روسيا من خلال استخدام طائراتها القتالية الأكثر تقدمًا واللعب على حاجة الهند لمواجهة باكستان المنافسة والقوات الجوية الصينية التي تشهد تحديثًا سريعًا.

وأضاف التقرير، لأول مرة، جلبت الولايات المتحدة هذا الشهر طائرتها القتالية الأكثر تقدمًا ، F-35 ، جنبًا إلى جنب مع قاذفات F-16 و F / A-18 و B-1B في معرض Aero India Defense الذي أقيم هذا العام في بنغالورو، الهند.

المعرض الممتد منذ 27 عاماً

وأضاف الموقع، أن الوفد الأمريكي هذا العام كان الأكبر في تاريخ المعرض الممتد 27 عاما ، وهو مؤشر على العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الجانبين، كما تعد روسيا أكبر مورد للأسلحة للهند منذ الحقبة السوفيتية، وفي المعرض الهندي، اقتصر حضور روسيا على نماذج مصغرة من الطائرات والدبابات والرادارات والشاحنات.

وعلى الرغم من الوجود الروسي المحدود، قدمت روسيا ما قيمته 13 مليار دولار من الأسلحة إلى الهند في السنوات الخمس الماضية، حيث قدمت الهند طلبات بقيمة 10 مليارات دولار خلال هذه الفترة، وفي المقابل يقول المصدر إن الولايات المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة للهند بقيمة 6 مليارات دولار في السنوات الست الماضية.

وتابع التقرير لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الولايات المتحدة جذب الهند للخروج من اعتمادها الطويل الأمد على الأسلحة الروسية.

وذكر الموقع، أن مقاتلة F / A-18 الأمريكية الصنع هي منافسة لبرنامج المقاتلات الهندي القائم على حاملات الطائرات ، حيث تتنافس ضد البديل البحري لطائرة رافال الفرنسية ، التي تعمل نسختها البرية بالفعل مع القوات الجوية الهندية ( IAF).

وعلاوة على ذلك، في فبراير 2019 ، ذكر الموقع أن الولايات المتحدة عرضت مقاتلة F-21 كمنافس على طلب الهند للمعلومات (RFI) مقابل 110 مقاتلة في صفقة بيع أسلحة محتملة بقيمة 110 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن F-21 يبدو أنها طائرة F-16 Block 70 محسّنة تمت ترقيتها بتقنيات مقاتلة F-22 و F-35 ، وتحديداً رادار APG-83 النشط الممسوح ضوئيًا إلكترونيًا (AESA) ، والذي يشارك مكونات الأجهزة والبرامج. مع F-22's APG-77 و F-35's APG-81، وعلى الرغم من أن الطائرة F-35 هي طائرة مقاتلة قادرة، إلا أنها قد لا تلبي احتياجات الهند الخاصة.