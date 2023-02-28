فخرى الفقى يكشف موعد صرف الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى

أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستصدر الغاز المسال لأوروبا بقيمة مليار دولار شهريًا، كما أن هناك مرونة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه خلال 6 أشهر مصر ستحقق ما بين 15 و 18 مليار دولار من الغاز والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس.

البنك المركزي لن يفرط في دولار من الاحتياطي النقدي

وتابع أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من القرض من البنك الدولي في النصف الثاني من مارس، وستحصل مصر على 350 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين.

وأكد أن البنك المركزي لن يفرط في دولار من الاحتياطي النقدي، كما أن الاحتياطي 34.2 مليار دولار في البنك المركزي، ويغطي حاجة مصر من الواردات لمدة 5.4 أشهر.