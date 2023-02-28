الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقى يبحث مع قوات التحالف الدولى التعاون المشترك

الجيش العراقي
الجيش العراقي

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يارالله، مع قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلين، التعاون العسكري المشترك بين العراق وقوات التحالف الدولية، في مجالي التدريب والتسليح.

وذكر بيان لوزارة الدفاع نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يارالله، التقى يوم الثلاثاء قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلين، ومن الجانب العراقي حضر مدير الاستخبارات العسكرية".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري، خاصة في (التدريب والتسليح)، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي؛ لتطوير قدرات وقابليات الجيش العراقي بما يؤمّن جاهزيتها لمواجهة التحديات الإرهابية واستقرار البلاد".

الجيش العراقى العراق بغداد التحالف الدولى الامير رشيد الله

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