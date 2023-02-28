مازال اهتمام المصريين يتزايد بالبحث عن مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023 مع قرب قدوم شهر رمضان والموافق بدايته يوم الخميس 23 مارس الجاري .

وفي هذه السطور يرصد "الدستور" مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023 وأبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للبريد المصري.

مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023

من المقرر أن يتم تبكير صرف معاشات أبريل 2023 بالتزامن مع شهر الصيام وهذا دفع كثير من أصحاب المعاشات أيضا للبحث على محركات البحث "جوجل" عن مواعيد عمل مكاتب البريد خلال شهر رمضان 2023.

وتقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوي الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرئاسل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالاضافة الي صرف معاشات نحو 5.9 مليون مواطن شهريا.

وحددت الهيئة القومية للبريد مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر رمضان 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا ما عدا يوم الجمعة، بينما تقوم الهيئة بمنح العاملين إجازة مناصفة بين يومي الخميس والسبت بحيث تفتح نصف المكاتب أبوابها يوم الخميس على أن يقوم النصف الآخر بالعمل يوم السبت بهدف تغطية احتياجات المواطنين على مدار 6 أيام عمل.

مواعيد عمل إدارات المناطق للبريد المصري

من المقرر أن تبدأ أيضا إدارات شئون المناطق والمكاتب الرئيسية مواعيد العمل في رمضان من التاسعة صباحًا حتي الثانية عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة الرابعة مساء.

صرف معاشات شهر أبريل 2023

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر رمضان 2023

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.

وبلغ عدد مكاتب وفروع البريد علي مستوي الجمهورية نحو 4400 مكتب في حين سجل متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد نحو 24.30 ألف نسمة وسجل عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية نحو 939 ألف حوالة.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر رمضان 2023

وتقدم الهيئة القومي للبريد حزم من الخدمات الحكومية الالكترونية منها التموين والإسكان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمرور والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الاخري والتي تصل 170 خدمة مميكنة .

أرقام مكاتب البريد فى شهر رمضان 2023

حددت الهيئة أرقام معينة لخدمة العملاء والمواطنين حيث يمكن الرد على كافة شكاوى المواطنين عبر الرقم 16789 أو 0020235315900 أو 08008002800 من خلال كول سنتر من مجموعة مميزة من الموظفين المدربين على تذليل العقبات أمام العملاء في كافة محافظات الجمهورية.