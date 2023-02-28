الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس شعبة الديجيتال ميديا يحذر من خطورة «تيك توك»: يطّلع على الرسائل الخاصة

تيك توك
تيك توك

قال أحمد صبري، رئيس شعبة الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن الهجوم على تطبيق "تيك توك" أو التطبيقات المشابهة له بمثابة "انقلاب السحر على الساحر"، فبمجرد  ظهور التطبيقات من دول الجانب الشرقي من العالم بدأت بعدها الدول الأوروبية والأمريكية تنذر وتتوعد خصوصية البيانات.

لماذا تهاجم الدول الأوروبية تطبيق تيك توك الصيني؟

وأشار خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أن ما يؤخذ على "تيك توك" هو عدم الرقابة على المحتوى، وأنه تكون له صلاحيات كبيرة على الموبايل، ويستطيع أن يراقب تحركات المستخدم وميوله والرسائل الخاصة التي يرسلها الشخص لمتابعيه وأصدقائه.

ولفت إلى أنه منذ سنوات فشلت إحدى الطلعات الجوية لإحدى الدول، نظرًا لأن الموبايل كشف عن موقع المطار، وبالتالي علمت دولة أخرى بهذه الطلعة وواجهتها.

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي تحصل على كم من المعلومات من المستخدمين، وعن سلوكهم.

تيك توك خطورة تيك توك سرية البيانات سرقة البيانات الرسائل الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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