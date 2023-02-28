الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد فيديو «تيك توك».. الداخلية تضبط المتهمين بالتعرض لأحد السياح خلال جولته

الامن
الامن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو لسائح يتضرر عبر "تيك توك" من المضايقات التي تعرض لها خلال جولته السياحية، ونجحت في ضبط المتهمين في الواقعة.

ورصدت المتابعة الأمنية، تضرر أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات "تيك توك" من تعرضه للمضايقة خلال جولته السياحية.

وبالفحص والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد وضبط المتهمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة منذ فترة زمنية طويلة، وأنهم لم يتعمدوا مضايقة السائح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء التراخيص الصادرة للبائعين.

الداخلية سائح تيك توك جولته السياحية المتابعة الأمنية

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