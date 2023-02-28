الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصدر يدعو العراقيين لإنقاذ البلاد من التصحر

الصدر
الصدر

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، العراقيين لإنقاذ البلاد من التصحر والتقليل من أضرار العواصف الترابية والتلوث.

وغرد الصدر على تويتر قائلًا: "إن 21 من مارس يسمى بـ(عيد الشجرة)، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة معًا، مناشدًا العراقيين إنقاذ العراق من التصحر والتقليل من أضرار العواصف الترابية والتقليل من تلوث البيئة ولنحصل على الثواب الأخروى، ولنظهر عراقنا الحبيب بصورة أجمل وأبهى ونعزز من خصوبة الأرض بزراعة شجرة أو زهرة أو نخلة أو متسلق أو أشجار ضخمة لصد الرياح". 

وأضاف: "إما في حديقة المنزل أو أمام المنزل أو أمام المحال التجارية كل حسب استطاعته.. لكي نكون قادرين على سقيها وريها بماء دجلة أو الفرات".

وتابع: "لنتعهد باستدامتها وترعرعها سواء أكانت مثمرة أم لا"، لافتًا إلى أنها "ستكون نافعة للبشر والطيور وللأرض وللبيئة وللزينة وغيرها من المنافع الدنيوية والأخروية".

وخاطب  الصدر الجميع: "لا تقصروا بذلك رجاء أكيدًا.. ولا نريد بذلك إلا رضا الله تعالى وحب الوطن ففية طاعة ومنفعة".

الجفاف في العراق

 

مع تواصل الجفاف في العراق، تواجه ست عائلات من عشر صعوبةً بالوصول إلى مياه الشرب، فيما شهدت 25% من الأسر تراجعًا كبيرًا في محاصيلها الزراعية، كما أظهر استبيان صادر عن منظمّة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية .


وشمل الاستبيان 1341 عائلة من خمس محافظات عراقية، لا سيما الأنبار غربًا والبصرة في الجنوب ونينوى في الشمال، فيما يعاني العراق للعام الثالث على التوالي من انخفاض في الأمطار ومستوى الأنهار.

 

التصحر العراقيينن أضرار العواصف التقليل الترابية التلوث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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