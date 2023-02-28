«شباب النواب» توصي بتفعيل بروتكول استغلال ملاعب المدارس

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزراتى التربية والتعليم والشباب والرياضة بتفعيل البروتوكول الموقع بينهما لاستغلال المدارس في الأوقات المتاحة بها لاستخدامها في الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب، والمقدمة من عددٍ من أعضاء مجلس النواب.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور.

واكد "المندوه" أن منطقة بولاق يقطنها ما يقرب من 3مليون نسمة ولا يوجد بها إلا "مركز شباب المشابك” وهو مركز صغير وغير كافي لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشار إلى وجود بعض الأراضي في حي بولاق الدكرور، يمكن استغلالها لإنشاء مركز شباب ومنها “قطعة الأرض الكائنة بين شارعي الثلاثين والملكة وتبلغ مساحتها 14 فدان، وقطعة الأرض بين شارعي المساكن والثلاثين، وأرض ثالثة في شارع على ابن أبى طالب المتفرعه من شارع الملكة والمملوكة لوزارة الأوقاف وتبلغ مساحتها 2500 متر مربع”، وتابع مطالباً بسرعة إيجاد حل واستخراج ترخيص لإنشاء مركز الشباب.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، إن هناك مشكلة في ندرة الأراضي الخالية بحي بولاق الدكرور، مؤكدًا أن أولويات المحافظة في استخدام الأراضي هي حل أزمة كثافة الطلاب في المدارس والتي تصل لأكثر من 120 طالب في الفصل الواحد.

وتابع أن الأرض التي ذكرها النائب وتبلغ مساحتها 14 فدان، مخصصة لإنشاء مجمع مدارس عليها، كما أكد أن المحافظة سوف تدرس قطع الأراضي الأخرى التي ذكرها النائب وتحدد ملكيتها وإمكانية إنشاء مركز الشباب عليها.

ومن جانبه، قال محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية، بشأن عدم وجود نادى أو مركز شباب بمنطقة الملكة ببولاق الدكرور، بأن منطقة الملكة التابعة لشارع فيصل تمتد من كفر طهرمس الرئيسي الي شارع فيصل، يوجد بها عدد 3 مراكز شباب هم (مركز شباب المشابك – مركز شباب خرطة عاصم – مركز شباب كفر طهرمس)، كما يوجد ملعب نجيل صناعي بنزل شباب الجيزة الدولي.

وأوصت اللجنة بمراجعة الأنشطة الثقافية والرياضية التي تقدمها مراكز الشباب في حي بولاق الدكرور وتنويعها وذلك لجذب الشباب إليها.

كما أوصى الدكتور محمود حسين، لجنة الشباب والرياضة بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الجيزة لتفقد بعض المنشآت والهيئات الرياضية بها.