مع الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الجاري يتسائل الكثيرين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال فصل الشتاء كي لا يتعرضوا لتقلبات جوية سيئة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-3-2023



في التقرير التالي نعرض لكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-3-2023 في مختلف المحافظات.



ورغم اعتدال الجو الذي عشناه في ساعات النهار، أمس الثلاثاء، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أن تكون شبورة مائية في صباح اليوم على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



مع استمرار الإحساس بالطقس الحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار ومائل للحرارة على السواحل الغربية، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة 30 14

العاصمة الإدارية 30 14

6 أكتوبر 31 13

بنهــــا 30 14

دمنهور 30 14

وادى النطرون 31 13

كفر الشيخ 30 14

المنصورة 30 14

الزقازيق 31 15

شبين الكوم 31 15

طنطا 30 14

دمياط 28 15

بورسعيد 26 14

الإسماعيلية 30 13

السويس 30 14

العريش 30 14

رفح 29 15

رأس سدر 27 12

نخل 28 08

كاترين 21 06

الطور 28 12

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 16

الإسكندرية 29 15

العلمين الجديدة 28 14

مطروح 26 13

السلوم 28 12

سيوة 28 12

رأس غارب 27 15

الغردقة 28 14

سفاجا 28 15

مرسى علم 29 16

شلاتين 28 15

حلايب 26 16

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 26 15

الفيوم 30 11

بني سويف 30 11

المنيا 30 11

أسيوط 31 10

سوهاج 31 10

قنا 32 13

الأقصر 32 14

أسوان 33 15

الوادى الجديد 32 13

أبوسمبل 31 12