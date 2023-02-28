الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة في الساحل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة، مبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس متهم الاتجار الاقراص المخدرة الساحل

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