حبس شاب بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بحدائق القبة

قررت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الثلاثاء، حبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شاب وإصابة شقيقه بطلق خرطوش بسبب خلافات مالية، كما طالبت بسرعة ضبط وإحضار متهم آخر هارب.

وتلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا بخصوص شابين، أحدهما مصاب بطلقات خرطوش ووفاة الآخر.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى “محمد بدر الدين” في العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق خرطوش في الصدر، كما تمّ العثور على شقيق المجني عليه ويدعى شادي مصاب بطلق خرطوش وحالته حرجة ودخل غرفة الرعاية المركزة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة متهمين بسبب خلافات مالية مع زوج شقيقة المجني عليهما، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط أحد المتهمين وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر الهارب.