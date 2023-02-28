الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مع انتشار أعراض البرد

هل نواجه موجة كورونا جديدة؟.. مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك حالات كورونا في مصر، لكنها ليست ضخمة، وكثير منها يعالج منزليًا.

وأشار خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أنه مع تزايد الإصابات، تحتاج بعض الحالات لدخول المستشفيات، منوهًا أنه توجد حالات قليلة في المستشفيات، وبعضها في الرعاية المركزة، لكنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر موجة جديدة من كورونا، أو حالات شديدة.

وأردف: "يجب أن نستمر في الترقب والحذر، وأن يتابع كل حالة من الحالات طبيب متخصص لنعبر لبر الأمان".

وأشار إلى أن كورونا أحد مكونات الفيروسات التنفسية، التي تؤدي لمشاكل في الجهاز التنفسي، لكن لا يمكن القول إننا عبرنا أزمة كورونا، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية رسميًا انتهاء الوباء، وتحول الفيروس إلى أحد الفيروسات التنفسية الشائعة والمنتشرة في العالم.

 

اقرأ أيضًا: 

مستشار الرئيس يحذر من خطورة حقنة هتلر ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها

أستاذ اقتصادات الدواء يكشف تفاصيل اختبار «FDA» للكشف عن كورونا

هل عدوى كورونا توفر حماية ضد الإصابة مرة أخرى لمدة 10 أشهر؟.. مختص يوضح

البرد كورونا موجة كورونا أعراض البرد مستشار الرئيس

مواد متعلقة

فريدة الشوباشى لمهاجمى منى زكى: ربنا قال «اقرأ» والناس حولتها لأخرس

الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الكمامات بسبب الأتربة وتحذر من تخفيف الملابس (فيديو)

أستاذ علاقات دولية: المجر من أوائل الدول الداعمة لمصر فى ثورة 30 يونيو

خالد الجندى: «أى فتوى تقرأها عنى فى السوشيال ميديا لازم تشك فيها»

الأمم المتحدة: الزلزال أدى لتفاقم الوضع الإنسانى فى سوريا ودمر أحياءً كاملة

«القاهرة الإخبارية»: بوتين يوقع قانونًا يعلق مشاركة روسيا فى معاهدة نيوستارت

الأمم المتحدة: تفشى الكوليرا فى شمال سوريا فى أعقاب الزلزال

«القاهرة الإخبارية»: زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

شهيد الشهامة.. أول صور لضحية الدفاع عن صديقه بإمبابة

«WATCH IT» تطرح البوستر الدعائى الأول لمسلسل «كشف مستعجل»

مستشار الرئيس يحذر من خطورة حقنة هتلر ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها

قرار جديد من التموين بشأن الخبز المدعم.. اعرف التفاصيل (مستند)

رجال الأعمال: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يساهم في تحقيق منافع اقتصادية

كهربا يتقدم للأهلى بهدف فى شباك الداخلية بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية