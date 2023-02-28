هل نواجه موجة كورونا جديدة؟.. مستشار الرئيس يجيب (فيديو)

مع انتشار أعراض البرد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك حالات كورونا في مصر، لكنها ليست ضخمة، وكثير منها يعالج منزليًا.

وأشار خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أنه مع تزايد الإصابات، تحتاج بعض الحالات لدخول المستشفيات، منوهًا أنه توجد حالات قليلة في المستشفيات، وبعضها في الرعاية المركزة، لكنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر موجة جديدة من كورونا، أو حالات شديدة.

وأردف: "يجب أن نستمر في الترقب والحذر، وأن يتابع كل حالة من الحالات طبيب متخصص لنعبر لبر الأمان".

وأشار إلى أن كورونا أحد مكونات الفيروسات التنفسية، التي تؤدي لمشاكل في الجهاز التنفسي، لكن لا يمكن القول إننا عبرنا أزمة كورونا، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية رسميًا انتهاء الوباء، وتحول الفيروس إلى أحد الفيروسات التنفسية الشائعة والمنتشرة في العالم.