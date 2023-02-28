الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ اقتصادات الدواء يكشف تفاصيل اختبار «FDA» للكشف عن كورونا

كورونا
كورونا

أوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلن انتشار الأوبئة، ما يمثله اعتماد أول اختبار منزلي للكشف عن فيروس كورونا، قائلاً:"إن  FDA توافق على أول اختبار منزلي للكشف عن كورونا والإنفلونزا". 

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن نسبة الدقة تعتبر 90% لكورونا، لافتاً إلى أنه أول اختبار يجمع بين كورونا والإنفلونزا.

وأوضح أنه قريبًا سيكون هناك تقليل للكواشف والإحصائيات الخاصة بكورونا في أمريكا، لافتاً إلى أن أمريكا تسجل أسبوعيًا أكثر من مليون إصابة حاليًا من كورونا، كما أن عدم تسجيل الإصابات في المستقبل، والإعتماد على الكشوفات المنزلية.

وأشار الدكتور إسلام عنان، إلى أن هناك الكثير من الدول التي لم تعد تحصي الحالات ، حيث تعتبر حالات خفيفة إلى متوسطة، ولا يوجد حالات تدخل المستشفى أو حالات وفيات، كما أن أمريكا والصين واليابان هم أكثر البلاد التي تمتلك إصابات، ولا يوجد حتى الآن وفيات بنسب عالية. 

وتابع: “أننا سنشهد إلغاء منظمة الصحة العالمية أن كورونا وباء عالمي وبأنه سيكون مرض عادي يتم الكشف عليه مثله مثل الإنفلونزا”. 

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أستاذ اقتصادات الدواء يكشف تفاصيل اختبار «FDA» للكشف عن كورونا

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