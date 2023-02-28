السيطرة على حريق بسطح عقار وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الثلاثاء، بسطح عقار مكون من 4 طوابق بميدان المنشية وسط الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع الكنيسة المارونية.

علي الفور انتقل ضباط القسم وحي الجمرك والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين إن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية ونشوب الحريق أعلى سطح العقار دون أي إصابات، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية ترجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارات الإطفاء ومنع امتدادها لباقي العقارات المجاورة، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

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