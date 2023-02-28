الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بسطح عقار وسط الإسكندرية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الثلاثاء، بسطح عقار مكون من 4 طوابق بميدان المنشية وسط الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع الكنيسة المارونية.
علي الفور انتقل ضباط القسم وحي الجمرك والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ. 
وبالمعاينة والفحص تبين إن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية ونشوب الحريق أعلى سطح العقار دون أي إصابات، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية ترجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.
وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارات الإطفاء ومنع امتدادها لباقي العقارات المجاورة، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

received_3275064872768489
received_3275064872768489
received_145985875022630
received_145985875022630
received_751872966483653
received_751872966483653

 

اسع إسكندرية إصابات إسكندر أرض ارة اري أعلى سطح العقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

«نوّارات مصر».. كيف نجحت الدولة فى حصار الختان؟

وزير العدل: الدولة حققت إنجازات واسعة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان

جهاز العبور يعلن موعد انطلاق مبادرة «حقك تنظمي»

بعد فيديو «تيك توك».. الداخلية تضبط المتهمين بالتعرض لأحد السياح خلال جولته

«هتك عرض وصور عارية».. القصة الكاملة لسجن مطرب مهرجانات شهير

الصدر يدعو العراقيين لإنقاذ البلاد من التصحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية