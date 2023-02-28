مدبولى يصل القاهرة عائدًا من زيارة رسمية لقطر

وصل، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، عائدًا، والوفد المرافق له، من العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت الزيارة استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، لرئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وكذا عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

كما تم خلال الزيارة عقد لقاءات للوفد المصرى مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.