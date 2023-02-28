الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.. يرغب الكثير معرفة شروط التقديم للعلاج على نفقة الدولة، حيثُ تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن تغيير قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتغيير خطوات التقديم والاستفادة منها، وهو ما نفته وزارة الصحة، مؤكدة على أنَّ القرارات هي نفسها التي أعلنتها الوزارة في العام الماضي.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

وتزايد البحث على الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيثُ تصدرت مؤشرات البحث «جوجل» وشبكات التواصل الاجتماعي، من كافة أنحاء الجمهورية.

وتوفر «الدستور» لمتابعيها كل ما يخصّ قرارات العلاج على نفقة الدولة و كيفية الاستعلام عنها، عبر التقرير التالي:

يمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي، من خلال الدخول على رابط الخدمات الخاص بوزارة الصحة من هنا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، في بيان يناير الماضي، عن إجراءات إصدار قرارات طلب العلاج على نفقة الدولة تضمنت:

قرارات وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة

- التوجه إلي أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض.

- إجراء الفحوص والكشف الطبية بالمستشفى تمهيدا لإصدار قرار اللجنة الثلاثية للمريض للعلاج على نفقة الدولة.

- يقوم الموظف المختص بتسجيل بيانات المريض علي موقع الشبكة الالكترونية للمجالس الطبية.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

- التقرير الطبي للجنة الثلاثية.

- التقرير الطبي والأبحاث الطبية الحديثة.

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العلاج على نفقة الدولة

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، في البيان الصادر عنه يناير الماضي، إن 18 مليونا و700 ألف خدمة صحية تم تقديمها للمواطنين بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه من يناير 2022 وحتى تاريخ هذا البيان، لافتا إلى أنه تم تحويل ربع مليون مريض لتخصصات جراحية أما منظومة العلاج على نفقة الدولة فهناك مليون و700 ألف مواطن  صدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9 مليارات و800 مليون جنيه تشمل كل الجراحات المتقدمة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2022 حيث قدمت الخدمات العلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 ألف مواطن من خلال 1841 قافلة طبية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم اجراء 365 ألف و629 تحاليل معملية وأشعة كما تم تحويل 29 ألف و263 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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وائل لطفي

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