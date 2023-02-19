«العلاج الحر» توصي بغلق 9 منشآت طبية مخالفة في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، ومرت على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 123 منشأة طبية، تشمل 62 عيادة خاصة، و34 مركزا طبيا ومعملين، من بينها 12 مركزاً ومعملاً غير مرخصين.

وأشار إلى استصدار قرارات إغلاق لـ9 منشآت مخالفة، وإعادة فتح 11 أخرى، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

جانب من الحمله

جانب من الحمله