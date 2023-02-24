«الصحة»: أصدرنا 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار 3 ملايين و524 ألفًا و810 قرارات علاج على نفقة الدولة خلال عام 2022، في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، الصادرة خلال العام الماضي، بلغ 2 مليون و122 ألفًا و215 مواطنًا، بتكلفة 14 مليارًا و516 مليونًا و216 ألفًا و549 جنيهًا.

وأضاف عبدالغفار، أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، الأورام، الأنف والأذن، الجراحة، العيون، العظام، المسالك، الباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وتابع: أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، موضحًا أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى مناظرة 5155 مريضًا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ"فيديو كونفرانس" لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، مؤكدًا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.

ولفت زيدان إلى إضافة بعض العلاجات المستحدثة، ومنها (العلاج البيولوجي لبعض الأمراض المناعية، وأمراض التيبس الفقاري المناعي، وأمراض التصلب المتناثر) إلى استحداث جلسات فصل البلازما، وعلاج أمراض الدم.. لافتًا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true).